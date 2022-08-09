18+
18+

Юные томские спортсмены смогут пойти на профильные смены в ОЦДО

Томские новости, Юные томские спортсмены смогут пойти на профильные смены в ОЦДО

5 августа стартовал сбор томских школьников в ОЦДО на профильные смены спортивного направления. В сборе примут участие 60 юных спортсменов. На базе центра будут организованы смены по самбо, шахматной композиции, а также футболу. В БК Winline смотреть футбол можно после авторизации на сайте компании.

Для детей будут проводиться образовательные и учебно-тренировочные занятия. Помимо этого, школьники будут принимать участие в мастер-классах, квизах, а также организованных прогулках по природным территориям, находящимся под особой охраной. Также юные спортсмены смогут посетить исторические окрестности Томска и попадут в городские музеи.

Смены такого формата проводятся для самбистов и шахматистов на протяжении 6 лет. В ОЦДО попадают ребята, которые занимаются в образовательных учреждениях для перечисленных спортивных дисциплин. В состав приглашенных участников смен включены не только чемпионы и призеры региональных состязаний, но также и начинающие спортсмены.

Специальные занятия для самбистов организованы в рамках положений проекта «Самбо в школу». Руководителем мероприятий является Андрей Васильев, занимающий пост директора регионального методического центра проекта. Направление по шахматам будет курировать представитель шахматной Федерации Томского региона Наталья Бурлакова. Согласно программе смены дети будут участвовать в мастер-классах, которые будут проведены Егором Пахомовым. Также для участников запланированы занятия по ОФП с тренером по боксу.

По итогам учебно-тренировочных сборов будут организованы соревнования. 14 августа будут проводиться турниры по самбо для участников в возрасте от 9 до 17 лет. Также учрежден шахматный турнир «Спортивная лига». Перечисленные состязания пройдут на базе ОЦДО.

Смена «Футбол в школу» в регионе будет проводиться впервые. Руководителем смены назначен главный тренер женского ФК «Томь» Наталья Корнюшина. Юные футболисты будут заниматься в Томском кадетском корпусе. Кураторы смен отмечают, что плодотворное партнерство со спортивными федерациями региона позволяет не только пригласить большое количество детей, но и создать для них оптимальные условия для проведения тренировок и турниров, что поспособствует улучшению спортивного мастерства прибывших участников.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На Кузовлевском тракте в Томске обустроят велодорожки

27 июля 2022
Томские новости

Более 60% покупок в Томске оплачивается безналичным способом

2 августа 2022
Томские новости

Двое пострадали в тройном ДТП на трассе Томск-Мариинск

3 августа 2022
Томские новости

Ad Marginem и A+A подарят 10 культурным проектам по 100 книг для создания библиотек

12 августа 2022
Томские новости

Более 200 мастеров из России, Турции и Словакии примут участие в томском «Празднике топора»

21 июля 2022
Томские новости

Томичей приглашают послушать старинные романсы

9 августа 2022
Томские новости

На одном из томских перекрестков действует «вафельная разметка»

14 июля 2022
Томские новости

Томские лучники привезли 3 медали с чемпионата Сибири

1 августа 2022
Томские новости

В Томске появился новый указатель для маломобильных томичей и родителей с колясками

11 августа 2022