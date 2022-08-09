Юные томские спортсмены смогут пойти на профильные смены в ОЦДО

9 августа 2022 / Партнерский материал

5 августа стартовал сбор томских школьников в ОЦДО на профильные смены спортивного направления. В сборе примут участие 60 юных спортсменов. На базе центра будут организованы смены по самбо, шахматной композиции, а также футболу. В БК Winline смотреть футбол можно после авторизации на сайте компании.

Для детей будут проводиться образовательные и учебно-тренировочные занятия. Помимо этого, школьники будут принимать участие в мастер-классах, квизах, а также организованных прогулках по природным территориям, находящимся под особой охраной. Также юные спортсмены смогут посетить исторические окрестности Томска и попадут в городские музеи.

Смены такого формата проводятся для самбистов и шахматистов на протяжении 6 лет. В ОЦДО попадают ребята, которые занимаются в образовательных учреждениях для перечисленных спортивных дисциплин. В состав приглашенных участников смен включены не только чемпионы и призеры региональных состязаний, но также и начинающие спортсмены.

Специальные занятия для самбистов организованы в рамках положений проекта «Самбо в школу». Руководителем мероприятий является Андрей Васильев, занимающий пост директора регионального методического центра проекта. Направление по шахматам будет курировать представитель шахматной Федерации Томского региона Наталья Бурлакова. Согласно программе смены дети будут участвовать в мастер-классах, которые будут проведены Егором Пахомовым. Также для участников запланированы занятия по ОФП с тренером по боксу.

По итогам учебно-тренировочных сборов будут организованы соревнования. 14 августа будут проводиться турниры по самбо для участников в возрасте от 9 до 17 лет. Также учрежден шахматный турнир «Спортивная лига». Перечисленные состязания пройдут на базе ОЦДО.

Смена «Футбол в школу» в регионе будет проводиться впервые. Руководителем смены назначен главный тренер женского ФК «Томь» Наталья Корнюшина. Юные футболисты будут заниматься в Томском кадетском корпусе. Кураторы смен отмечают, что плодотворное партнерство со спортивными федерациями региона позволяет не только пригласить большое количество детей, но и создать для них оптимальные условия для проведения тренировок и турниров, что поспособствует улучшению спортивного мастерства прибывших участников.

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