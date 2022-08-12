В субботу музеи ТГУ приглашают томичей

Завтра, 13 августа, музеи Томского государственного университета открываются для горожан. В течение августа томичи смогут посетить зоологический, минералогический и палеонтологический музеи, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Музеи откроются для томичей и гостей города и по субботам, — рассказывает начальник управления музейной деятельностью Людмила Панкратова. — Пионерами в этой работе стали музеи естественнонаучного профиля — зоологический, минералогический и палеонтологический».

В сентябре принимать гостей в субботу начнут музей истории ТГУ и музей истории, археологии и этнографии Сибири. К ним присоединится Экскурсионно-просветительский центр ТГУ — с экскурсиями по главному корпусу, Университетской роще и выставке «Меценаты и первые коллекции музеев ТГУ» в Научной библиотеке.

«Экскурсии и музейные занятия проводятся только по предварительной записи. Заявки на них принимает централизованно Экскурсионно-просветительский центр ТГУ, поэтому звонить в музеи не нужно», — отмечают в управлении музейной деятельностью ТГУ.

В соответствии с правилами пропускной системы ТГУ дети до 14 лет могут побывать в музеях только в сопровождении взрослых, а посетители старше 14 лет — по документам, удостоверяющим личность.

Билеты можно приобрести в кассе ТГУ.

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