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Томичей приглашают на экскурсию в «башню Лунева»

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В субботу, 13 августа, в Томске пройдет экскурсия в «башню Лунева» и по Лагерному саду с известным томским гидом Екатериной Кирсановой.

Как сообщают организаторы, от Александра Лунева, владельца водопроводной башни, гости узнают историю её покупки и реставрации, о произошедшем там пожаре и поддержке томичей. Участникам также проведут экскурсию по интерьерам и расскажут о сложностях ремонта старинного здания.

После чего группа отправится на прогулку по террасам Лагерного сада. По словам Екатерины Кирсановой, «это место полно очень разных историй — первые оркестры и военные сборы, фейерверки и мистерии, спортивные соревнования и подземные коммуникации».

Сбор группы пройдет у водонапорной башни в 18.00 по адресу: ул. 19 Гвардейской Дивизии, 36а. Стоимость посещения экскурсии — 1000 рублей, необходима обязательная запись по телефону: +79539254787.

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