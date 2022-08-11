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Томским бизнесменам предлагают ухаживать за клумбами

Бизнес, Зелень в городе, Томские новости, центр развития городской среды новости томск интересно Томским бизнесменам предлагают ухаживать за клумбами

Организации, находящиеся рядом с городскими скверами, могут помочь в уходе за их озеленением, считают дендрологи Центра развития городской среды Томской области.

Специалисты центра готовы бесплатно консультировать желающих помочь привести в порядок «зеленые» пространства Томска. Курировать работу с организациями и компаниями будут профессиональные дендрологи.

В данный момент специалисты совместно с координатором проекта «Ландшафтные волонтеры» Еленой Пожидаевой приводят в порядок клумбы на общественных пространствах, выполненных по проектам Центра развития городской среды.

«Своим примером наши героини показывают, что горожане ответственны за состояние этих мест и каждый может присоединяться к субботникам, чтобы делать среду комфортнее и ухоженней», — считают в центре.

Обратиться за консультацией представители организаций могут в Центр развития городской среды.

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