Томским бизнесменам предлагают ухаживать за клумбами
Организации, находящиеся рядом с городскими скверами, могут помочь в уходе за их озеленением, считают дендрологи Центра развития городской среды Томской области.
Специалисты центра готовы бесплатно консультировать желающих помочь привести в порядок «зеленые» пространства Томска. Курировать работу с организациями и компаниями будут профессиональные дендрологи.
В данный момент специалисты совместно с координатором проекта «Ландшафтные волонтеры» Еленой Пожидаевой приводят в порядок клумбы на общественных пространствах, выполненных по проектам Центра развития городской среды.
«Своим примером наши героини показывают, что горожане ответственны за состояние этих мест и каждый может присоединяться к субботникам, чтобы делать среду комфортнее и ухоженней», — считают в центре.
Обратиться за консультацией представители организаций могут в Центр развития городской среды.
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