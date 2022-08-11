На «Праздник топора» будут ходить автобусы из Томска и Северска

11 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

До парка «Околица», где будет проходить международный фестиваль «Праздник топора», 19, 20 и 21 августа запустят маршруты из Томска и Северска.

Как сообщает обладминистрация, в 2019 году мероприятие посетило более 150 тысяч человек. Порядка 16,5 тысяч из них приехали на общественном транспорте.

«Это очень помогло, частично разгрузило дороги, поэтому мы договорились с перевозчиками и запустили [в этом году] еще маршрут из Северска. Расписание можно посмотреть на сайте фестиваля», — сообщил Денис Лыхин, председатель томской региональной общественной организации «Фестиваль народных ремесел «Праздник топора».

Так, из Томска до сельского парка «Околица» можно будет доехать от остановок АРЗ и Лагерный сад. Из Северска «маршрутки» будут ходить от остановки ПАТП. Все автобусы, следующие на «Праздник топора», будут отмечены яркими опознавательными знаками. Стоимость билетов составит 50 рублей, для пенсионеров — 40.

Отмечается, что для томичей и гостей города на личном транспорте будут организованы две парковки. Одна разместится на асфальтированной площадке со стороны Шегарского тракта, другая — на поле напротив главного входа в «Околицу».

«Организаторы „Праздника топора“ в этом году ожидают роста числа посетителей. На прошедших этим летом фестивалях и праздниках количество гостей, по сравнению с предыдущими годами, увеличилось на 25-40%», — говорится в сообщении.

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