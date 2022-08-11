Томичей приглашают на «Зообарахолку» в музейный сад

11 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В воскресенье, 14 августа, в саду Томского областного краеведческого музея состоится благотворительная барахолка, организованная зоозащитным объединением «Вместе», сообщают организаторы.

«Посетители мероприятия помогут собрать средства на помощь почти 350 собакам и кошкам, ожидающим хозяев в пунктах передержки и у частных кураторов», — говорится в сообщении.

На барахолке томичи смогут приобрести одежду, обувь, бытовую технику, канцелярию, всё для дома, детей и животных, а также украшения, комнатные растения и спортивный инвентарь. Посетителей ожидают различные мастер–классы для взрослых и детей, игротека, выступления диджеев и живая музыка, фудкорт и образовательные лекции.

Новшеством этой «Зообарахолки» станет ярмарка урожая — в отдельной зоне можно будет приобрести овощи с частных огородов. Каждый лот будет иметь свой ярлык с ценой и указанием, кому отправятся средства с его продажи. Овощи кураторам передали неравнодушные томичи.

Кроме того, на барахолке будет работать кото-зона. Все желающие смогут пообщаться с мохнатым «волонтёром» Василисой, отправить открытку кому-то из участников мероприятия и погадать на кошачьей книге перемен.

Отмечается, что гости мероприятия также могут принести подарки для собак и кошек — подопечных зоозащитников.

«Зообарахолка» пройдет с 12.00 до 19.00 по адресу: пр. Ленина, 75, со стороны ул. Гагарина. Вход на мероприятие свободный, с подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

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