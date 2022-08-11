Центр развития городской среды предложил вариант реконструкции набережной Томи

11 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Центра развития городской среды

Центр развития городской среды Томска опубликовал предложения по развитию набережной реки Томи в черте города.

Специалисты проанализировали возможность создания единого линейного общественного пространства вдоль берега и рассмотрели примеры набережных в других городах России и Китая.

«Это первое приближение нашей команды, своего рода вектор для проработки. Мы собрали материал с 1979 года, все проекты, которые были. Тогда был концепт единого пешеходного пути от Ушайки до Мельничной практически, — отмечает руководитель Центра развития городской среды Римма Пак. — Скорее всего, мы будем предлагать к проектированию бульвар от Ушайки до Мельничной, то есть соединим то благоустройство, которое есть на пер. Сухозерном и будем вести его к Ушайке».

По ее словам, проект не предполагает капитального строительства в виду имеющихся на территории ограничений. В частности — специфики эксплуатации дамбы.

Согласно проекту, опубликованному в группе Центра ВКонтакте, разработчики предлагают разбить набережную на основные участки с комплексным благоустройством и разнообразным функциональным наполнением (мощение, освещение, зоны отдыха). Также предполагается создание транзитных участков с минимальным вмешательством в существующее состояние берега, где будут использоваться точечные решения (например, скамейки). Кроме того, предложения включают создание общественных креативных пространств на бывших индустриальных территориях и исторических зданиях — Карандашной фабрики, ТЭЦ-1, Гороховских складах и других.

Специалисты предлагают создать большой общественный зеленый парк у реки Томи с пляжем, спортивными и детскими объектами.

Предполагается, что к сентябрю Центр подготовит концепцию, которая будет включать в себя непрерывную набережную, включенную в структуру водного-зеленого каркаса с доступными решениями, которые можно реализовать в ближайшее время. На данный момент Центра уже подготовил дизайн-проект реконструкции площади у пассажа Второва и Big City.

Посмотреть предложение по набережной можно здесь.

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