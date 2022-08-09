Умер известный томский политолог, председатель городской палаты общественности Алексей Щербинин

Томский Обзор / Фото: 9 августа 2022 // Фото: persona.tsu.ru

Заведующий кафедрой политологии философского факультета Томского госуниверситета, председатель Томской городской палаты общественности Алексей Щербинин скоропостижно скончался в понедельник вечером, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова.

«Вчера вечером дома скоропостижно скончался заведующий кафедрой политологии ТГУ, председатель Томской городской палаты общественности Алексей Игнатьевич Щербинин. Ушел вчера вечером, дома, мгновенно, на глазах у жены», — сказал Севостьянов.

Щербинин являлся профессором, доктором политических наук, действительным членом Академии политической науки, членом-корреспондентом Сибирской академии наук высшей школы, автором свыше 150 научных и учебно-методических трудов в российских и зарубежных изданиях.

Также Щербинин являлся советником мэра Томска по политическим вопросам, председателем экспертного совета при заместителе губернатора Томской области по внутренней политике и территориальному развитию.

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