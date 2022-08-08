В Томске прошло первое мероприятие проекта #ВстречаемсяНаУсова

8 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В минувшую субботу, 6 августа, в Томске на временно ставшей пешеходной ул. Усова развернулись интерактивные площадки и большой маркет.

Здесь прошли эстафеты для детей, работали настольный теннис, стрельба из лука, тир, шашки и шахматы. Гости площадки также смогли заказать еду на фуд-корте, посмотреть показательные выступления от воспитанников спортшкол города и послушать выступления музыкальных коллективов города.

Ранее с предложением создать пешеходную улицу в Томске по аналогии с подобными проспектами в других городах России вышли представители Центра развития городской среды. Также томичей просили высказать свои пожелания, что бы они хотели видеть на пешеходном участке улицы Усова.

Фото: Савелий Петрушев

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