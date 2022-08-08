Более 70 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 73 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 29 человек. 10 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 133 946 случаев заболевания коронавирусом. 131 984 заболевших выздоровели. 874 скончались.



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