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Томичей приглашают послушать старинные романсы

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В субботу, 13 августа, в Центре иммерсивного искусства «Особняк» состоится концерт-экскурсия «То, что помнит дом». Гости услышат произведения русских и зарубежных композиторов.

«Это увлекательное путешествие в эпоху томских музыкальных салонов начала ХХ века. В разных интерьерах „Особняка“ будут спеты арии из опер и романсы, которые либо звучали в доме, либо напомнят слушателям о тех временах, когда здесь жил архитектор и хозяин дома Станислав Хомич», — рассказала «Томскому Обзору» Алена Шафер, директор центра.

Романсы исполнит известная оперная певица, директор Северского музыкального театра Елена Бурова (сопрано). Помимо музыкальной составляющей всех гостей вечера также ждет экскурсия по всем выставкам «Особняка».

Мероприятие стартует в 18.00 по адресу: ул. Белинского, 19. Стоимость посещений — 1500 рублей, в цену входят напитки и закуски от студии вкуса «Лофт». Купить билеты можно по ссылке.

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