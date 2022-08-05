Томичей приглашают на благотворительную выставку кошек Воскресенской горе

5 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 6 августа, в Томске на Воскресенской горе пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных, в рамках которой томичи могут выбрать себе котов в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, сообщают организаторы.

На мероприятии, организованном приютом «Мягкие лапки», можно будет принять участие в различных мастер-классах. Развлекательная программа будет работать с 13.00 до 16.00. Все желающие также могут принести корм или другие вкусняшки питомцам томских приютов.

«Летний сезон — всегда самое трудное время для приютов. Подкидывают очень много животных каждый день. Приюты переполнены и денег на корм и обслуживание пушистиков уже не хватает. Очень надеемся на помощь томичей!», — рассказала один из организаторов выставки Лариса Прохорова.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева смогут принять участие в лотерее и выиграть сертификат на бесплатную стерилизацию.

«Томичи, приютившие животное, должны будут сделать фотоотчет из дома и сообщить о состоянии пушистика. Если он не приживется, то мы заберем его обратно», — отметила Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00 на Воскресенской горе по адресу: ул. Бакунина, 3. В случае дождя животных переместят в комфортное помещение внутри Музея истории Томска.

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