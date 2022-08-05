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В Томске снесли забор, который мешал семье с тремя детьми

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Под контролем судебных приставов в Томске снесли незаконно установленный металлический забор, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Земельный участок, примыкающий к двухквартирному дому в пер. Красного пожарника в Томске, принадлежит хозяевам на праве общей долевой собственности. По сути, это двор, а также проход и проезд на соседнюю улицу Песочную. Металлические ворота на улицу никто не закрывал, т. к. проезд жизненно важный: только по нему может попасть на территорию личный и иной транспорт, в том числе ассенизаторская машина.

Но владелица одной из квартир врезала замок в ворота, оставив ключ себе. Более того, перегородила посередине проезд забором. Проживающие во второй половине мать с тремя детьми, в том числе с ребенком-инвалидом, и ее родители-пенсионеры оказалась в безвыходной ситуации. Им пришлось рубить стену и обустраивать выход в пер. Красного пожарника. Однако это не решало проблему доступа личного автомобиля к гаражу, а также обслуживания выгребной ямы. В итоге женщина подала иск в суд на соседку и в результате выиграла его.

Но добровольно разблокировать ворота и снести самовольный забор должница отказалась. В связи с этим приставы вынесли в отношении нее исполнительский сбор в бюджет РФ в размере 5 тыс. рублей.

Привести территорию в надлежащее состояние взялась семья, в пользу которой был рассмотрен иск. В присутствии сотрудников отделения судебных приставов по Октябрьскому району Томска внутренний забор был демонтирован, а замок с уличных ворот срезан. Хозяйка соседней квартиры попыталась протестовать, однако пристав пояснила, что препятствие в исполнении судебного решения чревато административной ответственностью.

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