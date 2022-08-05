Петр Каминский покинул пост начальника департамента науки и высшего образования

Томский Обзор / Фото: 5 августа 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 5 августа, прекращен контракт Петра Каминского, три года занимавшего пост начальника департамента науки и высшего образования.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, Каминский покинул пост по собственному желанию. Обязанности начальника департамента временно исполняет его заместитель Ксения Никитчук.

Петр Каминский был назначен начальником департамента науки и высшего образования администрации Томской области в июле 2019 года. До этого он исполнял обязанности директора института физики прочности и материаловедения Томского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук.

Значительная часть карьеры Петра Каминского связана с работой в академическом институте физики прочности и материаловедения, куда он пришел в 1984 году. По его инициативе в 2002-м в ИФПМ сформирован отдел инновационного развития, который помог увеличить объемы внебюджетного финансирования института.

Петр Каминский родился в 1958 году в Кемеровской области. В 1981-м с отличием окончил физический факультет Томского государственного университета, а затем аспирантуру ТГУ. Доктор физико-математических наук, имеет звание «Почетный работник науки и техники РФ». Автор более 70 научных работ и пяти патентов. Входит в состав объединенного ученого совета СО РАН по энергетике, машиностроению, механике и процессам управления. Женат, двое сыновей.

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