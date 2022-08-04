Томские ученые опровергли теорию о гигантском водовороте, сформировавшем рельеф в Горном Алтае

4 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина, из архива издания

Ученые Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН и Томского госуниверситета (ТГУ) опровергли теории зарубежных ученых о существовании гигантского водоворота при прорыве Чуйско-Курайского озера 12 тыс. лет назад, который якобы сформировал гигантские дюны в Горном Алтае, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на издание ТГУ «Геосферные исследования».

Согласно исследованию, Чуйско-Курайское ледово-подпрудное озеро с ледовой плотиной располагалось в юго-восточной части Горного Алтая. Глубина озера составляла 657 м, объем воды — 753 тыс. куб. м, продолжительность наполнения озера — около 4,9 тыс. лет.

Отмечается, что около 12 тыс. лет назад из-за потепления начался постепенный размыв плотины. Истечение всего объема воды из озера происходило постепенно и под действием ветров сопровождалось формированием рельефа береговой зоны.

По мнению сибирских ученых, этот факт неопровержимо доказывает невозможность формирования высокоскоростного гигантского водоворота глубиной 400 м в Курайской котловине и образования на дне гряд (вытянутых холмов — ИФ). За период существования озера на его дне формировались глинистые и песчаные отложения, покрывающие древний рельеф котловины, включая и грядово-ложбинные структуры.

Таким образом, формирование дюнного рельефа в Горном Алтае никак не связано с осушением озера, поскольку гряды образовались еще до этого.

Как пояснил «Интерфаксу» профессор геоморфологии и эволюционной географии Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН Александр Поздняков, опровержение теорий немецких, американских и английских ученых имеет научно-методологическое, познавательное и прикладное значение — позволит в будущем прогнозировать развитие динамики сложных природных процессов.

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