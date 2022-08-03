С начала года томичи положили на свои пенсионные счета более 13 млн рублей

3 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено банком

Несмотря на экономическую турбулентность, сибиряк проявляют интерес к пенсионным продуктам СберНПФ. За первое полугодие 2022 года они вложили в индивидуальные пенсионные более 30 млн рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Так, объём привлечённых средств по договорам ИПП за текущий период в Новосибирске составил более 20 млн рублей, в Томске — более 13 млн рублей. Таким объем вложенных сибиряками средств остается на уровне первого полугодия 2021 года.

Как показал анализ данных, чаще всего пенсионные планы подключают люди в возрасте 35-44 лет. 60% клиентов пополняют свои пенсионные счета ежемесячно. Число клиентов в возрасте 45-54 лет за последний год увеличилось — сейчас их 29% против 25% в первом полугодии 2021 года. 60% клиентов пополняют свои пенсионные счета ежемесячно. Еще 25% делают это раз в год, 15% — раз в квартал.

Почти половина сибиряков предпочитают пополнять ИПП на цифровых площадках, без визитов в офис. Через приложение СберБанк Онлайн и сайт СберНПФ в первом полугодии 2022 года в Новосибирске было привлечено около 10 млн рублей, в Томске — почти 4 млн рублей. Цифровой формат удобен и для их регулярного пополнения. Например, в мобильном приложении СберБанк Онлайн есть возможность подключить автоплатёж. И с помощью этой опции в первом полугодии 2022 года клиенты пополняли свои счета в 3 раза чаще, чем за аналогичный период 2021 года.

«Сегодня порядка 1,5 млн россиян копят на свою негосударственную пенсию с помощью индивидуальных пенсионных планов СберНПФ. В последнее время притоку новых клиентов активно способствует сервис „Пенсионная витрина“. Он расположен в мобильном приложении СберБанк Онлайн, во вкладке „Пенсии“. Сервис позволяет узнать реальный размер своей будущей страховой пенсии, определить, насколько он соответствует представлениям человека о комфортном доходе на пенсии, сделать вывод о необходимости самостоятельных накоплений, и, как дополнительное решение, — подключить индивидуальный пенсионный план, позволяющий делать сбережения в комфортном для клиента режиме», — отметил директор по развитию СберНПФ Владимир Стеканов.

«Сервис „Пенсионная витрина“ поможет жителям Томской области определить размер самостоятельных накоплений, который им необходим для комфортной жизни на пенсии. Открыть ИПП и регулярно пополнять его также можно не выходя из дома. Новые технологии открывают перед томичами возможности делать сбережения в удобном для себя режиме и не волноваться за их сохранность», — сообщила заместитель управляющего Томским отделением ПАО Сбербанк Варвара Игнатович.

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