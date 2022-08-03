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В Томске перекрыли движение на участке ул. Бирюкова

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Сегодня, 3 августа, в Томске временно перекрыто движение по ул. Бирюкова на участке от дома №13 до ул. Герасименко, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с аварийными работами на тепломагистрали №8. Предполагается, что движение на данном участке вновь будет восстановлено к полуночи.

На это время будет изменен маршрут движения двух городских автобусов. Так, автобус маршрута №11 будет следовать от Иркутского тракта по ул. Клюева - ул. Обручева (Подсолнухи) - ул. Обручева – ул. Клюева - ул. Энтузиастов и далее по маршруту. Такой же схемы движения он будет придерживаться, возвращаясь со стороны ул. Энтузиастов.

Автобус №30 будет ходить по схеме: Иркутский тракт – ул. Клюева - ул. Обручева – ул. Бирюкова (Солнечный) - ул. Бирюкова – ул. Обручева – ул. Клюева – ул. Осетровая - ул. Клюева - ул. Энтузиастов - далее по маршруту.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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