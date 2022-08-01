Завтра томичей приглашают на «Политех Вайб» с батутам, VR, эко-полимерами и «боксом» с роботом

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2022 // Фото: news.tpu.ru

Во вторник, 2 августа, в Томском политехе пройдет большой open-air «Политех Вайб». Приемная комиссия университета будет работать до 21.00, а в кампусе ТПУ и Инженерном дворике абитуриентов ждет программа, подготовленная инженерными и исследовательскими школами вуза и партнерами.

Приемная комиссия ТПУ работает по будням с 9.00 до 17.00 и в субботу с 9.00 до 14.00. Документы принимаются в четырех аудиториях на втором этаже: 234, 227, 209 и 204-й. В корпусе работают волонтеры, которые встречают ребят и подсказывают нужную аудиторию. Завтра абитуриенты смогут донести недостающие документы и задать все интересующие вопросы.

Мероприятия open-air стартуют в 14.30 с экскурсии для абитуриентов и их родителей по кампусу вуза. В 16.00 в Инженерном дворике Томского политеха (пр. Ленина, 30, вход справа от Главного корпуса) начнется родительское собрание, на котором представители университета расскажут об особенностях приема в ТПУ в этом году, учебном процессе, организации летних практик, а также общежитиях вуза.

Основные интерактивные площадки начнут работать с 17.00 в Инженерном дворике и во дворе Главного корпуса ТПУ (пр. Ленина, 30). Специально для «Политех Вайб» школы вуза подготовили образовательно-развлекательную программу. Школа инженерного предпринимательства предлагает пройти мини-квиз «Люди в бизнесе», Инженерная школа энергетики — познакомиться с роботом-«неваляшкой» для отработки ударов, который используют, например, боксеры. В Инженерной школе информационных технологий и робототехники можно будет попробовать собрать/разобрать компьютер и провести Интернет, а также посетить виртуальную экскурсию, рассказывающую о проектах студентов.

Мастер-классы по созданию ECO-friendly полимеров без применения опасных и токсичных веществ, специальных химикатов и клея, разноцветных гидрогелей из биополимеров для применения в разных сферах, а также по использованию «умного» датчика-«перчатки» и лазерной гравировки предложат абитуриентам на площадке Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий. Например, с помощью лазера участники смогут получить магнит с выбранным дизайном.

Кроме того, абитуриенты смогут «примерить» на себя профессии, которые можно получить, выбрав для учебы Инженерную школу природных ресурсов, а также «погрузиться» в профессию товарного оператора.

Инженерная школа новых производственных технологий покажет всем желающим интерактивное учебное место для подготовки оператора станка с ЧПУ, проведет выставку световых и лазерных технологий, а также покажет экспонаты в области высоковольтной электроэнергетики и электротехники. Кроме того, можно будет увидеть детали из различные материалов, используя микроскоп, изучить их структуры.

Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности продемонстрирует всем желающим принципы работы тепловизора и проведет мастер-класс по ЭКГ. А Инженерная школа ядерных технологий покажет выставку образцов с защитными покрытиями, нанесенными плазмохимическими методами, предложит увидеть ионизирующее излучение с помощью трекового детектора.

Параллельно на площадках можно будет собрать из LEGO разные инженерные конструкции, сыграть в настольную игру на память, собрать браслет со своим именем, сыграть в гигантскую дженгу, нарисовать с помощью аквагрима символы школ ТПУ.

Гости мероприятия также смогут посмотреть выставку инсталляций из лабораторного стекла, попробовать свои силы в кибербоксе, в зоне технопарка «Кванториум» — познакомиться с работой 3D-принтера, порисовать 3D-ручками, попасть в виртуальный мир с помощью VR-очков, поуправлять квадрокоптером, сделать фото на память в фотозоне.

Также во дворе Главного корпуса можно будет попрыгать на батуте, научиться трюкам под руководством профессиональных инструкторов центра JORDAN.

За прохождение каждой интерактивной точки абитуриенты будут получать жетоны, которые можно будет обменять на мерч университета, сахарную вату или сладости. Кроме того, на площадках будет организован фудкорт от «Едет Кофе» и кафе «Союз Гастрономия».

Завершатся мероприятия дискотекой на главной сцене Инженерного дворика. Она начнется в 19.00 с выступления группы DIMA DEMCHENKO и продолжится программой от Show Drums and DJ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».