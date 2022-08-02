Более 60% покупок в Томске оплачивается безналичным способом

2 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томская область находится на 12 месте по доле безналичных расходов населения. К такому выводу пришли аналитики лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс.

В целом по стране доля безналичных расходов россиян в общих расходных операциях по итогам II квартала составила 61,6% против 58% годом ранее. Самыми безналичными регионами стали Ненецкий АО (75,2%), Республика Саха (70,9%) и Республика Карелия (70,4%). Среди отдельных городов рекордсменами по безналичному обороту стали Якутск (72%), Сыктывкар (71,5%) и Северодвинск (71,3%), Томская область занимает 12 строчку (66,8%) за последний год доля безнала возросла на 4,3 п.п.

Во II квартале лидером по использованию безналичных платежей стала индустрия общественного питания: 80% оборота в ресторанах и 74% оборота в кафе и столовых приходилось именно на безналичную оплату. Аналитики объясняют это соперничеством за клиентов и стремлением предоставлять посетителям наиболее удобные способы оплаты. Крупная продовольственная розница в свою очередь активно развивает электронную торговлю, обеспечивая таким образом более высокий уровень безналичных трат. В тренде и несетевые магазины у дома, где доля безнала уже составляет 60% оплат. При этом в сегментах «Строительные и хозяйственные товары» и «Электроника» граждане по-прежнему активно тратят наличные средства.

Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. Так клиенты Сбера могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay: при онлайн-покупках у более, чем 80 тысяч компаний, или при офлайн-покупках по QR-коду в 500 тысячах торговых точек по всей стране. При использовании SberPay клиентам не надо вводить реквизиты карты — оплата быстро и удобно происходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн. Кроме того, Сбер продвигает способ безналичной оплаты услуг при помощи биометрии. Также благодаря платформе Сбера «Плати QR», бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе.

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