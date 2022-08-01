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В выходные томские спасатели 4 раза выезжали на поиски утопленников

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В минувшие выходные, 30 и 31 июля, в Томске спасателей 4 раза вызывали для поисков утонувших людей, сообщает пресс-служба Томской областной поисково-спасательной службы.

В субботу водолазы работали в Кожевниковском районе, откуда поступило сообщение об утонувшем в Оби человеке. Спасатели погружались на глубину 3 метра. Поиск предположительно утонувшего не дал результатов. Его было обнаружено рыбаками ниже по течению.

Также 30 июля в ТО ПСС поступил вызов об утонувшем в Томи в районе ул. Усть-Керепеть. Погибшего к берегу доставили инспекторы ГИМС, где спасатели извлекли тело на берег. Личность и возраст погибшего не известны.

В воскресенье, 31 июля спасатели-водолазы работали на Томи, в районе улицы Профсоюзная. О предположительно утонувшем (возраст и личность не известны) спасателям сообщил очевидец. Поиски велись более часа на глубине до 5 метров при нулевой видимости. Погибший не найден.

Также 31 июля группа спасателей-водолазов работала на озере в районе Малой Михайловки. Вызов поступил в 19.20. Работы проводились при нулевой видимости, на глубине трёх метров. Тело утонувшего удалось найти.

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