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В День ВДВ в центре Томска изменится схема движения общественного транспорта

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Завтра, 2 августа, в Томске в связи с проведением мероприятия к Дню воздушно-десантных войск временно будет изменена схема движения общественного транспорта.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, с 13.45 до 14.30 будет приостановлено движение троллейбусов № 1, 3 по участку пр. Ленина от пл. Новособорной (СФТИ) до Лагерного сада.

Также на время проведения мероприятия будет временно изменена схема движения муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

Как будут ходить автобусы, можно узнать здесь.

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