Более 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 24 человек. 14 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 133 425 случаев заболевания коронавирусом. 131 787 заболевших выздоровели. 870 скончались.



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