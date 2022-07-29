Обвинительный приговор осужденному за злоупотребления мэру Томска Кляйну оставлен в силе

29 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Судебная коллегия Томского областного суда оставила в силе обвинительный приговор мэру Томска Ивану Кляйну, которого суд первой инстанции приговорил к 2 годам колонии по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

«Суд постановил приговор Советского районного суда Томска оставить без изменений», — сказал судья Александр Нохрин.

В ходе судебных прений представитель потерпевшего по одному из эпизодов, томского предпринимателя Рината Аминова, настаивал на том, что суд первой инстанции необоснованно отклонил гражданский иск бизнесмена к Кляйну на сумму более 11 млн рублей.

Сторона обвинения поддержала жалобу потерпевшего и заявила о необоснованности жалоб защиты на приговор.

После оглашения решения адвокаты Кляйна сообщили журналистам, что намерены подать кассационную жалобу на решения томских судов.

Сторона защиты в ходе прений заявила о несогласии с приговором, так как, по мнению адвокатов, суд первой инстанции попустил ошибки в толковании градостроительного кодекса, а Кляйн законно отказал Аминову в застройке площадки на улице Мокрушина из-за проблем с транспортной доступностью и отсутствием в проекте социальных объектов.

Адвокаты Кляйна также настаивают на невиновности своего подзащитного по эпизоду с продажей земли дочери мэра, так как, та заплатила за участок кадастровую стоимость. Кроме того, адвокаты считают недоказанным эпизод о незаконном предпринимательстве, так как Кляйн законно владеет акциями ОАО «Томское пиво», передав их в доверительное управление. Также защита утверждает, что никто из свидетелей не сказал об участии мэра в управлении предприятием.

Как сообщалось, мэра Томска обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию. Впоследствии стало известно о третьем хирургическом вмешательстве.

26 мая 2021 года адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля 2021 года. В конце декабря 2021 года суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода со ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В январе 2022 года адвокаты и прокуратура обжаловали приговор.

В апреле по решению суда Кляйну изменили меру пресечения с ареста на домашний арест с содержанием в медучреждении. Рассмотрение жалоб на приговор запланировано на 6 июня.

26 мая стало известно, что он стал фигурантом нового дела по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), связанного с ремонтом дороги на улице Большая Подгорная. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Кляйна, суд его удовлетворил, но с содержанием в медучреждении.

28 июля истек срок заключения по первому делу Кляйна.

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