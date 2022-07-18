Девочка-подросток погибла в ДТП на трассе Томск — Колпашево, четверо пострадали

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2022 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 29 июля, на трассе Томск-Каргала-Колпашево столкнулись встречные Volkswagern Tiguan и «Газель», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.55 на 24 километре трассы. В результате ДТП погибла 13-летняя девочка пассажир иномарки. Также в медицинское учреждение были доставлены оба водителя транспортных средств и пассажиры легкового автомобиля: 10-летний мальчик и 41-женщина.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, десятилетний мальчик госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи 2. Ребенок находится на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое.

Еще трое пострадавших — 39-летняя женщина и мужчины 40 и 48 лет — госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Их состояние также оценивается как тяжелое, двое пострадавших подключены к аппаратам ИВЛ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: 70.мвд.рф

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