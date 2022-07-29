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Более 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 43 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 37 человек. 7 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 133 336 случаев заболевания коронавирусом. 131 724 заболевших выздоровели. 870 скончались.

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Томские новости

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