Более 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
29 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 43 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 37 человек. 7 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 133 336 случаев заболевания коронавирусом. 131 724 заболевших выздоровели. 870 скончались.
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