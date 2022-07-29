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Томичка купила новый телефон, чтобы сохранить деньги, но лишилась почти полумиллиона рублей

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Жительница Томска стала жертвой мошенников и лишилась около 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В минувшую среду, 20 июля, 53-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся менеджером банка, клиентом которого является томичка. Мужчина сообщил, что от женщины поступила заявка на смену номера телефона, привязанного к банковской карте, а также заявка на кредит. В свою очередь, томичка пояснила, что никаких заявок не оформляла.

Через некоторое время женщине вновь позвонил «менеджер». Он уточнил, что для того, чтобы отменить кредит его нужно взять, а полученные деньги вернуть в банк. Следуя указаниям аферистов женщина оформила заем на 500 тыс. рублей. Для перевода средств женщине предложили купить другой сотовый телефон, что она и сделала. После этого томичка отправила на счет злоумышленников 485 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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