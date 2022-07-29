В Томске на месяца перекроют участок ул. Б. Подгорной

29 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

В понедельник, 1 августа, в Томске перекроют для движения ул. Б. Подгорную на участке от ул. Дальне-Ключевской до пер. Сакко, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с проведением работ по плановой реконструкции участка сети водопровода Д 500. Предполагается, что названный участок будет перекрыт с 9.00 понедельника, 1 августа, до 23.00 среды, 31 августа. В это время движение транспорта будет осуществляться в соответствии со временными знаками дорожного движения.



Томичей просят учитывать данную информацию и заранее выбирать маршруты для движения.

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