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В Томске на месяца перекроют участок ул. Б. Подгорной

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В понедельник, 1 августа, в Томске перекроют для движения ул. Б. Подгорную на участке от ул. Дальне-Ключевской до пер. Сакко, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с проведением работ по плановой реконструкции участка сети водопровода Д 500. Предполагается, что названный участок будет перекрыт с 9.00 понедельника, 1 августа, до 23.00 среды, 31 августа. В это время движение транспорта будет осуществляться в соответствии со временными знаками дорожного движения.

Томичей просят учитывать данную информацию и заранее выбирать маршруты для движения.

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