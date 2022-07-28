В Томске запускают бесплатный курс по уходу за пожилыми и больными людьми

В Томске стартовал набор на бесплатный курс по основам ухода за пожилыми и нуждающимися в посторонней помощи людьми. Его организуют Томский государственный университет и Томский государственный педагогический университет.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, программа курса подходит тем, кто планирует работать в социальных учреждениях, фондах, опекающих детей и взрослых, требующих помощи; в частных сервисах, которые предоставляют услуги по уходу.

«Курс позволит изучить морально-этические моменты построения успешного взаимодействия, основы инфекционной безопасности, физиологии пищеварения и гигиены питания, пройти практикумы по проведению ежедневных гигиенических процедур подопечным и многое другое», — говорится в сообщении.

Учиться могут официально безработные и женщины в декрете. Срок обучения — 2 месяца, занятия проходят онлайн. Успешно прошедшим обучение выдается удостоверение о повышении квалификации. Запись уже открыта, количество мест ограничено. Подробности — на сайте программы.

Обучение идет за счет средств национального проекта «Демография».

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