Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 41 человека. 15 заболевших госпитализированы. 3 заболевших скончались.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 133 293 случаев заболевания коронавирусом. 131 687 заболевших выздоровели. 870 скончались.



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