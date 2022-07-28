Еще трое скончались от коронавируса в Томской области
28 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 41 человека. 15 заболевших госпитализированы. 3 заболевших скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 133 293 случаев заболевания коронавирусом. 131 687 заболевших выздоровели. 870 скончались.
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