Трое пострадали в ДТП на подъезде к Томску, двое находятся в тяжелом состоянии

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Накануне, 26 июля, на подъезде к Томску столкнулись попутные Subaru Forester и Toyota Camry, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 10.45 на 110 километре трассы. По предварительным данным, 54-летний водитель Subaru при развороте не убедился в безопасности и допустил столкновение с Toyota.

В итоге водитель Subaru, а также 36-летняя женщина и 78-летний мужчина — пассажиры, находившиеся в автомобиле Toyota, с травмами доставлены в медицинскую организацию.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, женщину доставили в травматологическое отделение, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Еще двое пострадавших — 54-летний мужчина и 78-летняя женщина находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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