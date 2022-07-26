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Томичей приглашают сыграть в настольный теннис под открытым небом

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По средам и субботам в центре Томска будут проводиться бесплатные занятия по настольному теннису.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, поиграть можно будет в пер. Томском по средам, субботам и воскресеньям. Весь необходимый инвентарь можно будет взять на месте, также можно приходить со своим.

В выходные дни с 12.00 до 15.00 на площадке будут работать инструкторы по спорту.

Отмечается, что в случае неблагоприятных погодных условий занятия могут быть отменены.

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