Главред портала «Грамота.ру» расскажет томичам о развитии русского языка

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2022 // Фото: leader-id.ru/events/310598

В четверг, 28 июля, в Томске председатель Филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов выступит с научно-популярной лекцией «„Волшебник Изумрудного города“ глазами лингвиста».

«Тема лекции выбрана, конечно, из-за легенды про связь сказки „Волшебник Изумрудного города“ и Томска. Послушать её будет полезно всем, кто интересуется русским языком, его развитием, какими-то интересными явлениями в нём», — рассказала «Томскому Обзору» организатор мероприятия Татьяна Гончарова.

Владимир Пахомов расскажет о том, чем интересны имена героев произведения, о чем языковеды попросили бы Гудвина и куда в русской орфографии ведёт дорога, вымощенная желтым кирпичом.

Лекция состоится в четверг, 28 июля, в пространстве «Точке кипения — Томск» на пр. Ленина, 26. Вход свободный по предварительной регистрации.

Мероприятие организовано в рамках стратегической сессии Тотального диктанта.

Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Первый диктант провели в 2004 году студенты на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета. До 2008 года тексты зачитывали преподаватели НГУ.

За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2022 году событие охватило более 30 стран, объединив более 780 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. В 2023 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта Президента Российской Федерации.

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