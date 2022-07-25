18+
18+

Жительница Томской области передала мошенникам выданную ей финпомомощь в попытке заработать на инвестициях

Криминал, Томские новости, инвестиции уголовные дела обман мошенники арестовали сводка происшествий жесть Томска криминальные и Жительница Томской области передала мошенникам выданную ей финпомомощь в попытке заработать на инвестициях

Жительницу Каргасокского района подозревают в растрате 100 тыс. рублей, выданных ей на развитие сельского хозяйства, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, женщина собиралась разводить скот и получила эти цели 100 тыс. рублей от организации содействия занятости и защиты от безработицы. Однако отчет о целевом расходовании финансовой помощи в установленный по договору срок не представила.

Как выяснилось, женщине позвонил неизвестный, представившийся «аналитиком». Он предложил собеседнице инвестировать полученные деньги в акции нефтяных компаний. Женщина согласилась и перевела на указанный счет всю полученную финансовую помощь, а также 40 тыс. рублей, которые принадлежали её супругу. Позже она поняла, что перевела деньги аферистам.

В итоге, в отношении несостоявшейся предпринимательницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Кроме того, по факту обмана женщины следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Расследование уголовных дел продолжается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томская область объявила аукцион на ремонт 18,5 км дороги на востоке региона за 820 млн рублей

29 июня 2022
Томские новости

Мотоциклист погиб при столкновении с двумя иномарками в Томске

20 июля 2022
Томские новости

Томичей приглашают поговорить о беспросветной хтони русской провинции

7 июля 2022
Томские новости

В «Газпромнефть-Востоке» определили лучших в своих профессиях

4 июля 2022
Томские новости

Более 200 мастеров из России, Турции и Словакии примут участие в томском «Празднике топора»

21 июля 2022
Томские новости

Комиссия рассмотрит жалобы бюджетников на сохранение прежней зарплаты после повышения окладов в Томской области

20 июля 2022
Томские новости

Томичам покажут новую интерпретацию «Колобка» в «Театральной КвАРТире»

21 июля 2022
Томские новости

Томский тяжеатлет стал вторым на чемпионате России

7 июля 2022
Томские новости

NFT, парфюм для картин и постановка для беременных. В Томске прошла презентация Центра иммерсивного искусства «Особняк»

18 июля 2022