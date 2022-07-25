Жительница Томской области передала мошенникам выданную ей финпомомощь в попытке заработать на инвестициях

25 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Жительницу Каргасокского района подозревают в растрате 100 тыс. рублей, выданных ей на развитие сельского хозяйства, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, женщина собиралась разводить скот и получила эти цели 100 тыс. рублей от организации содействия занятости и защиты от безработицы. Однако отчет о целевом расходовании финансовой помощи в установленный по договору срок не представила.

Как выяснилось, женщине позвонил неизвестный, представившийся «аналитиком». Он предложил собеседнице инвестировать полученные деньги в акции нефтяных компаний. Женщина согласилась и перевела на указанный счет всю полученную финансовую помощь, а также 40 тыс. рублей, которые принадлежали её супругу. Позже она поняла, что перевела деньги аферистам.

В итоге, в отношении несостоявшейся предпринимательницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Кроме того, по факту обмана женщины следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Расследование уголовных дел продолжается.

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