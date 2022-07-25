Завтра в Томске изменится схема движения на ул. Лебедева

25 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Завтра, 26 июля, в Томске будет временно изменена схема движения транспорта по ул. Лебедева на участке от ул. С.Разина до ул. О.Кошевого, сообщает пресс-служба мэрии.

Временная схема будет действовать с 9.00 до 23.00 вторника, 26 июля. В это время на указанном участке будет проводиться ремонт трамвайных путей. Соответствующие дорожные знаки будут установлены на дороге сегодня.

Томичей просят заранее планировать маршруты своего передвижения.

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