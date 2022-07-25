В томском Доме искусств воссоздали рецепт пирогов по письмам Шишкова

Томский Обзор / Фото: 25 июля 2022 // Фото: vk.com/traveltomsk

Дом искусств им. В.Я. Шишкова совместно с пекарней «Пирога» разработали рецепт пирога по письмам сибирского писателя. Они планируют популяризировать творчество Шишкова и его личность, а также возродить литературные традиции Томска ХХ века.

«Известный писатель Вячеслав Шишков часто проводил литературные вечера у себя дома. На них он читал наброски своих произведений и обсуждал их вместе с друзьями. Но «изюминкой» вечера были пироги, которые пекла гостям жена писателя».

Куратор Дома искусств Ирина Франк рассказала «Томскому Обзору», что сейчас в учреждении возрождают литературные встречи с чаем и пирогами. Она подчеркнула, что такие собрания когда-то уже проводились по инициативе Томской писательской организации. На них авторы читали свои произведения, пили чай с пирогами и даже устраивали экскурсии по городу. Но со временем традиция ушла.

«Когда я пришла в Дом искусств, то очень много слышала об этих пирогах. Уже немолодые писатели делились своими байками и рассказами о встречах», — добавила Франк.

Она отметила, что сейчас растет интерес к локальным авторам, поэтому есть спрос на литературные клубы. Команда Дома искусств уже готовит мероприятия, посвященные литературе, а также планирует возобновить экскурсии с писателями по Томску. Для молодых авторов Дом искусств намерен стать «площадкой самореализации, где они смогут публично поделиться своим творчеством и получить критику от опытных писателей».

«Для Шишкова в начале ХХ века литературные вечера давали возможность прочитать свои юмористические рассказы, поделиться новыми текстами. Пироги в этой истории были важным объединяющим фактором», — пояснила Ирина Франк.

В письмах Шишкова работники Дома искусств нашли небольшое описание того, какими были эти пироги. Именно по отрывкам из писем и биографии писателя совместно с пекарней «Пирога» был создан рецепт.

Маркетолог «Пироги» Марина Коробкина рассказала, что к моменту обращения к ним Дома искусств, в ассортименте пекарни уже было несколько видов выпечки с яблоками. Поэтому технолог разрабатывал на базе рецепта Шишкова новое, «сибирское» прочтение яблочного пирога. Также Коробкина отметила, что именно такое сочетание — яблоки, кедровые орехи и мед — стало новым для томского рынка.

Пирог можно будет купить только в пекарне «Пирога», стоимость составит 630 рублей за килограмм. К каждому десерту прилагаются карточки с интересными фактами о творчестве писателя, Доме искусств и об историческом районе Болото. Есть даже карточка с маршрутом по писательским местам, где когда-то жил и работал Шишков. Гости Дома искусств смогут попробовать пирог на чаепитиях после экскурсий.

Ирина Франк подчеркнула, что сейчас в приоритете у Дома искусств популяризация творчества Шишкова. Работает постоянная экспозиция, посвящённая писателю и его главному роману «Угрюм-река». Но это, по ее словам, не достаточно раскрывает писателя, как человека.

«Нам хотелось показать именно такого Шишкова, с той стороны, что будет близка каждому из нас», — отметила куратор.

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