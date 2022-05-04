Выставка «Шишков — Золото Сибири» открылась в Томске

4 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу, 29 апреля, в томском Доме искусств открылась выставка «Шишков — Золото Сибири», посвященная жизни и творчеству знаменитого писателя и инженера Вячеслава Шишкова.

Экспозиция рассказывает о литературном пути еще молодого автора, его знаменитом романе «Угрюм-река» и главной теме произведения — золотой лихорадке в Сибири.

В рамках экскурсии по выставке томичи узнают о героях книги Прохоре и Ибрагиме, их прототипах, а также о том, кто такие тунгусы и почему писатель их так любил и уважал, о экспедиционных партиях Вячеслава Шишкова и понятии «Золотая лихорадка».

Фото: Серафима Кузина

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