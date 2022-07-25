Утреннее падение автокрана не отразится на графике ремонта Коммунального моста в Томске — мэрия

25 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Произошедшее минувшим утром падение автокрана с Коммунального моста не повлияло на график его ремонта, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника департамента капитального строительства администрации Томска Александра Суходолова.

«Подрядчик оперативно вызвал дополнительную спецтехнику и автокран для выполнения намеченных работ», — цитируют Суходолова в пресс-службе горадминистрации.

Уточняется, что подрядчику поручено предоставить все необходимые данные и отчеты со стороны инженеров по технике безопасности, объяснительные начальника участка и мастера.

Также строительному контролю поручено усилить надзор за соблюдением техники безопасности на мосту, подрядчику — провести внеплановые инструктажи для всех работников, задействованных на производстве.

Напомним, сегодня утром, 25 июля, в Томске с Коммунального моста упал автокран. Пострадавших нет. По факту произошедшего подрядчик — ООО «Пик» — проводит внутреннее расследование.

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