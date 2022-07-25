Автокран упал с Коммунального моста в Томске

25 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня утром, 25 июля, с Коммунального моста в Томске упал автокран. По предварительным данным, причиной инцидента стало несоблюдение водителем правил техники безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

В момент происшествия водителя не было в кабине автокрана. Техника принадлежит ООО «Пик». Сейчас подрядчик проводит внутреннее расследование.

Также уточняется, что после выяснения обстоятельств произошедшего департамент капитального строительства администрации Томска примет решение в отношении подрядчика.

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