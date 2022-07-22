Томское «Деревенское молочко» осенью начнет производство творожных сырков и плавленого сыра

22 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

ООО «Деревенское молочко» (крупнейший производитель молочных продуктов в Томской области) осенью 2022 года запустит цех по производству творожных сырков и плавленого сыра на территории опережающего развития (ТОР) «Северск», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора ООО Артема Багреева.

«Осенью запустим наш проект. Все оборудование уже закуплено, оно отечественное, поэтому проблем с ним не возникло», — сказал Багреев.

Как сообщается на сайте управляющей компании «Атом-ТОР» (создана для развития атомных ЗАТО как ТОРов), объем инвестиций в создание сырно-творожного цеха составил 106 млн рублей.

Планируется, что ООО будет производить до 15 тонн в месяц творожных сырков, в том числе глазированных, и 10 тонн в месяц плавленого сыра. Реализовываться продукция будет в СФО, в первую очередь в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Кроме того, для расширения географии сбыта «Деревенское молочко» планирует создать цех ультрапастеризации молока, что позволит компании увеличить сроки годности продукции. По словам Багреева, сроки реализации и объем инвестиций в этот проект пока не определены.

ООО «Деревенское молочко» до конца 2013 года входило в состав холдинга «Сибирская аграрная группа», затем гендиректор аграрной группы Андрей Тютюшев уступил завод своему первому заместителю — Тимуру Хисматуллину. Предприятие владеет реконструированным в 2010 году Северским гормолзаводом, это крупнейший производитель молочной продукции в Томской области. Мощность «Деревенского молочка» составляет 118 тонн сырого молока в сутки. По оценке компании, «Деревенское молочко» занимает около 55% рынка молочных продуктов на территории Томской области.

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