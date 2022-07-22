Томичей приглашают на гаражную распродажу в пользу животных

Томский Обзор / Фото: 22 июля 2022 // Фото: vk.com/zoo.sale70

Зоозащитное объединение «Вместе» организует уже 14-ю 300барахолку в пользу животных, которым нужна помощь. Гости смогут приобрести украшения, сувениры, книги, игрушки и многое другое. Все вырученные деньги пойдут в помощь подопечным томских зоозащитных организаций и частных кураторов.

Посетителей ждёт музыкальное сопровождение, подарки, розыгрыши, мастер-классы, фотозона, а также две традиционные экскурсии по музею.

Для участия в распродаже организаторы приглашают продавцов и партнёров. Любой желающий может пожертвовать лот, деньги от продажи которого пойдут конкретному «доброполучателю» — животному из приюта или от частного куратора.

«Под хештегом #лапы_хвосты_зообарахолка мы публикуем информацию о тех, кому можно помочь. Это может быть зоозащитная организация или частный куратор, который ведет отчетность о получении и расходовании средств. Можно написать напрямую участнику, которого вы хотите поддержать, или обратиться через сообщения группы, и мы свяжем дарителя с ближайшим волонтером», — рассказала «Томскому Обзору» соорганизатор мероприятия Татьяна Гончарова.

«300барахолка» возникла из проекта «Ярмарка добра». Он работает в формате аукциона. Любой желающий может выложить свой лот в пользу той или иной передержки, фонда или частного куратора и продать за максимальную предложенную цену. Ярмарка добра работает с мая 2017 года и за это время волонтёрам и кураторам передали слишком много лотов для продажи. Поэтому была придумана очная встреча для всех участников ярмарки.

«Сейчас мы приглашаем партнеров и спонсоров — полиграфические компании, музыкальные коллективы, авторов творческих мастер-классов, производителей зоотоваров и др.», — добавляет Гончарова.

Мероприятие пройдёт 14 августа в саду Томского областного краеведческого музея (пр. Ленина, 75) с 12.00 до 19.00.

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