Томичей приглашают на католический фестиваль с мастер-классами и лотереей

22 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Третий томский католический фестиваль пройдет 31 июля в храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария, также известном как томский костел.

По словам организаторов, гостей ждут живая музыка, творческие мастер-классы, активности для детей, викторина и угощения — плов, бутерброды, сладкая вата и блинчики. Для всех желающих будет работать антикварная лавка и фотозона. Кроме того, томичей приглашают поучаствовать в конкурсе кондитеров: испечь десерт и принести его с собой для оценки жюри.

«Фестиваль будет интересен тем, кто хотел бы ближе познакомиться с католиками. У людей будет возможность посмотреть храм и территорию, а также узнать о жизни томских католиков», — рассказала «Томскому Обзору» секретарь прихода Алина Багинская.

Вход на фестиваль свободный, но каждый участник может купить билет и поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Стоимость билета — 200 рублей.

«Лотерейный билет позволяет не только получить приз, но и поучаствовать в мастер-классе, купить что-то из еды. Покупать их можно неограниченное количество раз. За каждый билет будет гарантированный мини-приз. А на основной лотерее мы разыграем сертификаты от наших партнеров и спонсоров, например, от кофейни ProCofe и филармонии. Будет возможность выиграть и велосипед», — сказала Алина Багинская.

Она также отметила, что все вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся.

Томский костел был построен представителями польской общины и освещен в 1833 году во имя Пресвятой Богородицы Покровской. В 1856 году здесь появилась новая кирпичная колокольня. Она была устроена в виде ворот с тремя колоколами над ними. Авторами проекта ворот с колокольней были Г.С. Батеньков и В.К. Фадеев.

В 1937 году томский костел был закрыт, а местные католики подверглись репрессиям. Вся церковная утварь бесследно исчезла. В следующие пятьдесят лет в храме размещались самые разные организации от ДОСААФ до планетария. В 1990 году храм был возвращен общине.

Как выглядит храм изнутри мы показывали в нашем материале «Культ-объект. Томский костел».

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