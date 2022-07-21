На днях томичей ждут ливни и грозы

21 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев, из архива издания

В ближайшие дни, 22 и 23 июля, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В городе ожидаются дожди, ливни, грозы, местами град. При грозах порывы ветра буду достигать 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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