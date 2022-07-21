Более 200 мастеров из России, Турции и Словакии примут участие в томском «Празднике топора»

21 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В Томской области завершился прием заявок на участие в XIII международном фестивале народных ремесел «Праздник топора». На нем соберутся 205 мастеров из 45 регионов России, а также из Словакии, Беларуси, Турции, Узбекистана и других стран.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в этом году программа фестиваля будет включать 4 конкурса: «Деревянное мастерство», «У каждой наковальни свой голос», «Глиняный сказ» и «Берестяной хоровод».

Мероприятие традиционно пройдет в сельском парке «Околица» (с. Зоркальцево) с 16 по 21 августа.

«Праздник топора» впервые был организован в 2008 году жителями села Зоркальцево и первые годы проходил как местное мероприятие, но при поддержке администрации региона проект вышел на новый уровень — в 2013 году праздник переехал в сельский парк «Околица».

В 2019 году на фестиваль съехались 140 плотников из 24 стран мира и 22 регионов России, которые соревновались в четырех номинациях: «Парковая скульптура», «Архитектурный объект. Индивидуалы», «Архитектурный объект. Бригады», «Резчики по дереву». Тогда «Праздник топора» посетило рекордное количество гостей — более 170 тыс. человек.

В 2020 и 2021 годах фестиваль был отменен в связи с пандемией коронавируса.

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