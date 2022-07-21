В Томске создали аудиогид «по следам Макушина»

21 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске записали аудиогид из 11 локаций с бесплатными экскурсиями по историческим улицам города в рамках проекта «По следам Петра Макушина», рассказала «Томскому Обзору» директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова.

По ее словам, создание аудиогида — это второй этап реализации проекта. Работа велась около двух месяцев. Исследовательской частью, сбором информации и написанием текстов занималась экскурсовод Елена Ерофеева. Озвучил гид томский ведущий Владимир Пестунов.

«Очень важная задача была не просто собрать материал, но и упаковать его в лёгкий для восприятия рассказ», — сказала Ольга.

Аудиогид доступен на площадке izi.TRAVEL. Послушать аудиогид можно с телефона или планшета и в любое время «соприкоснуться с историей города через арт-заплатки».

Дальнейшее развитие проекта организаторы видят в сотрудничестве с разными партнерами и создании вместе с ними чего-то нового и полезного для города.

«По сути, это и есть развитие, когда появляются интересные коллаборации. И когда мы, латая город искусством, привлекаем внимание к его необустроенности или погружаем гостей в историю города. Возможно, позже не только исторические сведения, но и наша современность отразится в этом необычном виде уличного искусства», — рассказала Ольга.

Напомним, идеологом проекта #заплатки_для_города является иркутский керамист Иван Кравченко. В рамках проекта на тротуарах города были размещены 19 арт-заплаток, изготовленных томскими керамистами. Их можно найти около мест, где сохранились или ранее располагались здания учреждений, в открытии которых принимали участие известный сибирский просветитель и книгоиздатель Петр Макушин.

Проект реализуется при поддержке Фонда культурных инициатив.

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