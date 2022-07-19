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Житель Томской области дал подростку покататься на УАЗе и написал заявление об угоне, когда тот попал в ДТП

В городе Кедровый произошло ДТП с участием пьяного подростка на якобы «угнанном» автомобиле, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

С сообщением об угоне автомобиля в полицию обратился 34-летний местный житель. По пути к месту проживания заявителя стражи порядка увидели похищенное транспортное средство в кювете. Рядом с автомобилем находился 17-летний растерянный юноша.

Позже полицейские выяснили, что владелец сам дал машину покататься несовершеннолетнему. В салоне автомобиля подросток нашел бутылку пива и выпил. В пути он не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в опору линии электропередач. Сам юный гонщик не пострадал и рассказал по телефону о случившемся хозяину машины. Тот, в свою очередь, испугался ответственности и сделал в полицию заведомо ложное сообщение об угоне.

Подросток отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В его отношении составлены административные материалы по 4 статьям КоАП РФ. Кроме того, полицейские привлекли его мать к ответственности. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

На собственника автомобиля составлен административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Также в отношении заявителя возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.

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