Новый корпус детского сада на ул. Ивановского в Томске принял первых воспитанников

Четвертый корпус детского сада № 53 на ул. Ивановского, 18 принял первых воспитанников — здесь начали работать шесть групп для детей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в учреждении набран штаб и зачислено 145 воспитанников.

«Новый корпус частично закрыл потребность в дошкольных местах микрорайонов Бактин и Зеленые горки», — говорится в сообщении.

За основу образовательного процесса было выбрано STEM-образование, модульное направление образования, целью которого является развитие интеллектуальных способностей ребенка с возможностью вовлечения его в научно-техническое творчество, развитие интереса у детей к точным наукам, включающее в себя инженерию, технологию и математику. В детсаду оборудованы кабинеты робототехники и легоконструирования, шахмат, шашек и игр ГО, ментальной арифметики, финансовой грамотности и компьютерный класс.

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