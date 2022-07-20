Кассира банка в Томской области подозревают в подмене более 2,4 млн рублей на купюры «банка приколов»

20 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Полиция в городе Асино Томской области возбудила уголовное дело о краже в отношении кассира банковского учреждения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Подозреваемая с июня 2017 года по июнь 2022 года, имея доступ к товарно-материальным ценностям, путем подмены на купюры „банка приколов“ похитила из кассы денежные средства в сумме более 2,4 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Женщине инкриминируют ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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