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В Томской области сторож украл и продал более 3 тонн дизтоплива, но попался из-за перевернувшегося грузовика

Криминал, Происшествия, Томские новости, топливо украл вор сторож дизтопливо перевернулся сводка происшествий жесть Томска В Томской области сторож украл и продал более 3 тонн дизтоплива, но попался из-за перевернувшегося грузовика

В Томской области сторожа вахтового поселка обвиняют в краже более 3 тонн топлива, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемый — 49-летний житель Тегульдетского района — в течение дня перелил топливо из установленных на территории поселка цистерн в тары, установленные на автомобиле. За это мужчина получил более 167 тыс. рублей.

«По случайности водитель грузовика после „заправки“ покинул вахтовый поселок и по дороге обратно не справился с управлением, перевернув транспортное средство вместе с тарами в лесном массиве», — говорится в сообщении.

Похищенное топливо изъяли и передали законному владельцу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

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