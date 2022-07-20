Комиссия рассмотрит жалобы бюджетников на сохранение прежней зарплаты после повышения окладов в Томской области

20 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томской области создали комиссию, которая рассмотрит обращение работников бюджетной сферы на размер зарплаты после повышения окладов. Её возглавит заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко. Соответствующее решение принял врио губернатора Владимир Мазур, передает пресс-служба обладминистрации.

Ранее глава региона распорядился с 1 июня увеличить на 20% оклады работникам бюджетной сферы регионального и муниципального уровней. На повышение зарплат из областного бюджета выделено 2 миллиарда рублей. При этом работникам учреждений, попадающих под действие майских указов президента, был доведен целевой показатель по размеру заработной платы в зависимости от категории, иным работникам бюджетной сферы проиндексирован фонд оплаты труда на 10%.

«Мое поручение повысить бюджетникам оклады в целом выполнено, — отметил Владимир Мазур. — Однако, возможно, не все руководители учреждений соцсферы подошли к этому процессу добросовестно. Я получил 27 обращений: люди рассказывают, что после повышения окладов заработная плата не изменилась. Так дело не пойдет. Даже если речь идет о единичных случаях, о недопониманиях и недоразумениях, в каждом случае нужно разобраться, встретиться с каждым заявителем».

По словам Мазура, большая часть обращений поступила от работников сферы здравоохранения Томска, а также педагогов дошкольного образования Томска и Северска.

Врио губернатора рассказал, что большую часть обращений получил от работников сферы здравоохранения Томска, а также от педагогов дошкольного образования Томска и Северска.

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