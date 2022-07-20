Тестирование системы оповещения в Томской области проведут без запуска сирен

20 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 20 июля, во время проверки систем централизованного оповещения населения в Томской области не будут запускать электросирены и перехватывать телевещание, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В нашем регионе тестирование специализированного оборудования пройдет в техническом режиме: проверим прохождение сигналов, но без запуска громкоговорящих устройств, перехвата телевизионных и радиосигналов, без ранее запланированной смс-рассылки через сотовых операторов», — сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.

Следующая техническая проверка систем массового оповещения планируется в дни празднования годовщины создания служб гражданской обороны в октябре. Решение о переносе проверки массового оповещения принял министр МЧС России Александр Куренков.

Напомним, сегодня, 20 июля, в Томской области была запланирована 15-минутная техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения с перехватом трансляции теле- и радиоканалов. Предполагалось, что она начнется в 10.30 и продлится в течение 15 минут. Оборудование должны были проверить сначала в Томске, затем в других муниципалитетах области.

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