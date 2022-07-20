18+
18+

Тестирование системы оповещения в Томской области проведут без запуска сирен

Безопасность, Томские новости, сирены вещание перехват запуск безопасность предупреждение Тестирование системы оповещения в Томской области проведут без запуска сирен

Сегодня, 20 июля, во время проверки систем централизованного оповещения населения в Томской области не будут запускать электросирены и перехватывать телевещание, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В нашем регионе тестирование специализированного оборудования пройдет в техническом режиме: проверим прохождение сигналов, но без запуска громкоговорящих устройств, перехвата телевизионных и радиосигналов, без ранее запланированной смс-рассылки через сотовых операторов», — сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.

Следующая техническая проверка систем массового оповещения планируется в дни празднования годовщины создания служб гражданской обороны в октябре. Решение о переносе проверки массового оповещения принял министр МЧС России Александр Куренков.

Напомним, сегодня, 20 июля, в Томской области была запланирована 15-минутная техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения с перехватом трансляции теле- и радиоканалов. Предполагалось, что она начнется в 10.30 и продлится в течение 15 минут. Оборудование должны были проверить сначала в Томске, затем в других муниципалитетах области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

NFT, парфюм для картин и постановка для беременных. В Томске прошла презентация Центра иммерсивного искусства «Особняк»

18 июля 2022
Томские новости

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

9 июля 2022
Томские новости

Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Томской области

6 июля 2022
Томские новости

Якутский вестерн и новая робинзонада: июльские кинопремьеры в Wink добавят лету остроты

1 июля 2022
Томские новости

Томичи привезли медали с этапа Кубка Сибири по трофи-рейдам

27 июня 2022
Томские новости

На Белом озере в Томске оборудованы домики для уток

22 июня 2022
Томские новости

На одном из томских перекрестков действует «вафельная разметка»

14 июля 2022
Томские новости

Администрация Томской области переходит на штабной режим работы

22 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle